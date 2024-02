Simona Izzo: “Antonello Venditti era pazzo di Manuela Arcuri”

0 SHARES Condividi Tweet

Un passato complicato e un presente senza dialogo: Simona Izzo racconta il suo rapporto interrotto con Antonello Venditti

Amori e dissapori: la confessione di Simona Izzo

La vita sentimentale di Simona Izzo ha attraversato momenti intensi e trasformazioni significative, culminando in un amore duraturo con Ricky Tognazzi che ha resistito al tempo e alle sfide. Tuttavia, i riflettori si sono recentemente riaccesi su un capitolo precedente della sua vita, quello con Antonello Venditti. In un’intervista rilasciata in occasione della partecipazione al programma “Storie di donne al bivio” su Rai 2, Izzo ha condiviso dettagli sul suo primo matrimonio, segnato da tradimenti e un progressivo allontanamento emotivo e comunicativo.

Da Venditti a Tognazzi

La relazione con Venditti, descritta dalla Izzo come contrassegnata da infedeltà e incomprensioni, sembra aver lasciato una cicatrice. La scoperta di un reggiseno estraneo e le successive negazioni da parte di Venditti hanno rappresentato per lei la prova tangibile di tradimenti difficili da perdonare. Poi la Izzo ha anche svelato: “Capii invece dalla tv che a Venditti piaceva Manuela Arcuri. Era bellissima e a lui piacevano le donne che avevano un décolleté pronunciato”. Nonostante il tempo trascorso e la costruzione di una nuova vita al fianco di Tognazzi, la Izzo non nasconde il risentimento per il comportamento dell’ex marito, evidenziato anche dal suo blocco su WhatsApp, gesto che lei interpreta come ulteriore conferma dell’impossibilità di un dialogo aperto e maturo.

Un amore senza crepe: Ricky Tognazzi

Contrastando la tempesta emotiva legata al suo primo matrimonio, Simona Izzo ha trovato in Ricky Tognazzi un partner capace di navigare con lei attraverso le complessità della vita e del mondo dello spettacolo. La loro relazione, iniziata con una richiesta di matrimonio alquanto insolita e una fuga d’amore da Roma a Nizza, si è rivelata essere la roccaforte emotiva di Izzo. Il legame con Tognazzi è descritto come una fonte di stabilità e amore incondizionato, un contrasto netto con la relazione turbolenta e alla fine infruttuosa con Venditti.

Nonostante il passato possa aver lasciato alcune ferite, Simona Izzo sembra aver trovato nella sua unione con Ricky Tognazzi non solo un rifugio sicuro ma anche la conferma che l’amore, quando è vero e profondo, può superare qualsiasi ostacolo. Le sue parole, cariche di emozione ma anche di una certa rassegnazione verso il passato, delineano il ritratto di una donna che, nonostante gli alti e bassi, è riuscita a costruirsi una vita sentimentale ricca di affetto e comprensione.