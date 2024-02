“Non mi sento bene” prof si accascia in aula per un malore improvviso e muore, gli alunni sotto choc

0 SHARES Condividi Tweet



Palestrina è stata colpita dalla perdita di Antonio Negro, stimato insegnante del liceo Eliano Luzzatti, deceduto improvvisamente davanti ai suoi studenti.

Un triste addio in classe

La giornata scolastica si è trasformata in un momento di lutto quando Antonio Negro, 59 anni, conosciuto affettuosamente come Tonio, ha perso la vita in circostanze strazianti. Mentre era intento a lezionare, ha avvertito un malore e, dopo essersi scusato con gli studenti, si è diretto verso il bagno. Poco dopo, è stato trovato privo di sensi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Originario di San Cassiano, Negro si era trasferito a Genazzano da bambino e aveva stabilito un profondo legame con il luogo, dedicandosi con passione all’insegnamento e all’attività scoutistica, senza mai fondare una famiglia propria ma considerando i suoi studenti come tali.

Commemorazione e omaggio collettivo

Il funerale, tenutosi nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, ha visto una vasta partecipazione di persone, tra cui studenti, amici e colleghi, che hanno voluto rendere omaggio a Tonio condividendo ricordi e intonando “Albachiara” di Vasco Rossi, la sua canzone prediletta. Tra gli intervenuti anche Amedeo Rossi, ex sindaco, che ha ricordato il contributo di Negro alla vita scolastica e alla comunità di San Vito Romano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in chi lo conosceva, molti dei quali afflitti da precedenti perdite familiari improvvise.

Eredità di un insegnante speciale

Oltre alla sua professionalità come docente di italiano, Antonio Negro è ricordato per le lezioni di vita impartite, per il suo dialogo aperto con gli studenti e per l’impatto duraturo sulla loro crescita personale. Ex studenti e genitori lo descrivono come una figura chiave nel percorso di maturazione dei giovani, evidenziando il suo insegnamento dei valori fondamentali della vita oltre al curriculum scolastico.