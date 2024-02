Loredana Bertè, la battuta sulla mancata vittoria a “Una voce per San Marino” fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Loredana Bertè esprime il suo spirito combattivo e ironico dopo aver ottenuto il secondo posto nella competizione musicale, rivelando un curioso retroscena.

La determinazione di una rockstar

Loredana Bertè ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona della musica italiana con la sua partecipazione a “Una voce per San Marino”. Nonostante non abbia conquistato il primo posto, la sua performance è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, ottenendo una meritata standing ovation. Questo risultato segue il successo del suo ultimo brano “Pazza”, che le ha garantito una settima posizione al Festival di Sanremo, e il suo ruolo come giudice di The Voice Senior, consolidando la sua presenza nel panorama musicale nazionale.

Un post ironico che fa riflettere

Dopo la competizione, la Bertè ha condiviso i suoi sentimenti attraverso un post su X, dimostrando il suo caratteristico spirito combattivo e una vena ironica. “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia,” ha commentato, riferendosi alla possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest a Malmo, in Svezia. Questa dichiarazione non solo sottolinea la sua delusione per non aver vinto ma anche il desiderio di competere nell’evento europeo, specialmente data la sua storia personale con l’ex marito, il campione di tennis Bjorn Borg.

La vera vittoria: il supporto dei fan

Nonostante il risultato non sia stato quello sperato, Loredana Bertè si ritiene soddisfatta della sua esperienza e grata per l’amore incondizionato ricevuto dai suoi sostenitori. “Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio. Grazie per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi,” ha scritto, chiudendo il suo post con parole di ringraziamento verso i fan. Questo gesto ha rafforzato il legame tra la cantante e il suo pubblico, dimostrando che, al di là delle competizioni e dei premi, il vero successo è nel sostegno e nell’affetto incondizionato dei suoi sostenitori.