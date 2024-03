Frontale tra due auto, il bilancio è pesantissimo, muoiono tre persone, un ristoratore di 58 anni, sua nipotina di 15 anni e un altro uomo di 51 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale a Vasto causa tre morti, tra cui una ragazza di 15 anni, e lascia un’altra minorenne in gravi condizioni.

La tragedia di Vasto: un sabato sera di lutto

Sabato sera, la comunità di Vasto, in provincia di Chieti, è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha sottratto la vita a tre persone, tra cui una giovanissima di appena 15 anni.

Il sinistro, avvenuto poco dopo le 20:30 sulla strada statale 16, ha visto il fatale scontro frontale tra una Bmw Coupè e una Jeep Renegade, quest’ultima finita fuori strada in seguito all’impatto. “Una terribile tragedia che ha lasciato la comunità in lutto”, riportano i testimoni sul posto.

Le vittime: una comunità in lutto

Le vittime di questa sciagura sono Dante Carpi, un noto ristoratore di 58 anni, Paolo Marchesani, di 51 anni, e la nipote Martina Mancini, di soli 15 anni. Carpi, alla guida della Bmw insieme al figlio fortunatamente rimasto illeso, era molto conosciuto nella zona per il suo impegno nel settore della ristorazione. La scomparsa di Marchesani e della giovane Martina, invece, ha spezzato il cuore a tutti coloro che li conoscevano, lasciando un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nella comunità.

Indagini in corso e comunità in attesa di risposte

L’incidente ha lasciato una scia di domande senza risposta. La dinamica esatta dello scontro è al centro delle indagini in corso, con la procura di Vasto che ha disposto il sequestro delle due vetture coinvolte. “La procura potrebbe disporre l’autopsia sulle tre vittime per fare luce sulle cause dell’incidente,” riportano le autorità. Nel frattempo, una ragazza, anch’essa minorenne, è stata trasferita in ospedale in codice rosso, testimoniando la gravità dell’accaduto.