Il cambio dell’Ora Legale nel 2024 e il ritorno dell’Ora Solare

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, l’Italia passerà all’ora legale, coincidendo con la giornata di Pasqua

Questo significa che bisognerà spostare in avanti di un’ora la lancetta degli orologi, comportando una perdita di un’ora di sonno per la popolazione. Questa pratica, stabilita per sfruttare al meglio la luce solare durante l’estate, durerà sette mesi prima del ritorno dell’ora solare nell’autunno successivo.

L’inizio dell’Ora Legale e l’adattamento dell’Orario

L’ora legale inizia domenica 31 marzo 2024, con le lancette che dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti alle ore 2:00 del mattino, diventando così le 3:00. Nonostante il disagio causato dalla perdita di un’ora di sonno, si potrà godere di un’ora di luce in più durante la giornata, come previsto dalla convenzione europea recepita dall’Italia.

Il ritorno dell’Ora Solare e la discussione sull’abolizione dell’Ora Legale

L’ora legale durerà fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Nonostante siano state avanzate proposte per abolire l’ora legale e mantenere un’unica ora per tutto l’anno, l’Italia ha deciso di mantenere il sistema attuale con l’alternanza tra ora legale e solare. Questo dibattito è in corso da tempo in tutta l’Unione europea, con vantaggi e svantaggi che vengono valutati attentamente.

l cambio di ora legale nel 2024, come sempre, porterà ad un adattamento dell’orario e al sacrificio di un’ora di sonno per la popolazione italiana, ma permetterà di godere di più luce solare durante la giornata estiva.