Evento atmosferico estremo a Torino, tempesta di grandine, strade trasformate in fiumi di ghiaccio

Una violenta tempesta di grandine ha colpito Torino oggi pomeriggio, venerdì 24 maggio 2024, trasformando la città in un paesaggio invernale con strade e tetti imbiancati.

Nel pomeriggio di oggi, una violenta tempesta di grandine ha colpito il capoluogo piemontese, Torino, trasformando la città in un paesaggio tipicamente invernale. L’evento meteorologico, che si è verificato intorno alle 17, ha visto accumuli di ghiaccio di diversi centimetri sulle strade, soprattutto nella zona nord-ovest della città, in particolare nel quartiere di Borgo Vittoria. La grandinata, talmente intensa da trasformare le strade in veri e propri fiumi di ghiaccio, ha sorpreso i residenti che hanno condiviso sui social immagini e video delle strade e dei tetti delle case imbiancati. Le auto di passaggio si muovevano con difficoltà attraverso i torrenti di ghiaccio formatisi in pochi minuti.

Immagini spettacolari e danni locali

Le precipitazioni sono state così intense da far registrare accumuli di pioggia superiori ai 70 millimetri in pochissimo tempo. Questo ha causato piccoli allagamenti nei piani bassi e nei negozi della zona colpita. Per diversi minuti, il nord-ovest di Torino si è trasformato in un paesaggio invernale con vento forte, pioggia intensa e grandine che hanno oscurato l’orizzonte. La grandine mista a pioggia è caduta copiosamente per circa mezz’ora, per poi trasformarsi in pioggia costante che ha ulteriormente aggravato la situazione stradale. Questa scena ha replicato quanto accaduto appena due giorni fa nella zona sud del Torinese, dove altre bombe d’acqua improvvise avevano causato allagamenti e grandinate.

Allerta meteo e previsioni per i prossimi giorni

Subito dopo la grandinata a Torino, un temporale si è abbattuto anche sulle province di Cuneo e Asti. Su tutto il Piemonte è stata mantenuta l’allerta meteo gialla per rischio idraulico. Secondo le previsioni meteo, da domani i temporali dovrebbero esaurirsi nella mattinata sulle aree di pianura, con l’attivazione di rovesci diurni sui rilievi alpini. La Protezione Civile ha diramato per domani, 25 maggio, una allerta meteo gialla in Piemonte per le zone della Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, e Pianura settentrionale, a causa del rischio idrogeologico. Questa allerta è fondamentale per preparare i cittadini e le autorità locali a possibili ulteriori disagi.