Indagini sul caso Plusvalenze: Inter sotto la lente della Procura di Milano

Il caso delle plusvalenze nel calcio italiano torna ad essere al centro dell’attenzione, questa volta con l’Inter nel mirino della Procura di Milano.

Dopo aver concluso le indagini preliminari sulla Roma il 26 aprile, l’attenzione si sposta ora sulle operazioni di trasferimento che hanno coinvolto anche altre squadre, tra cui l’Inter, in particolare per l’acquisizione di Radja Nainggolan nell’estate del 2018.

L’operazione Nainggolan al centro delle indagini

La transazione in questione includeva il trasferimento di Nainggolan all’Inter con un conguaglio economico e i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon, valutati rispettivamente 4,5 milioni e 9,5 milioni di euro. Secondo le stime degli investigatori, questa operazione ha generato una plusvalenza di 31,9 milioni di euro, una cifra che secondo la Procura avrebbe dovuto essere inferiore, attestandosi intorno ai 24 milioni di euro.

Approfondimenti e implicazioni delle mail

Gli investigatori sono particolarmente interessati a quattro email inviate dalla sede dell’Inter nel giugno 2018. Queste comunicazioni includono bozze e contratti definitivi dei trasferimenti, elementi che potrebbero rivelare come i valori dei calciatori siano stati deliberatamente sovrastimati per ottenere plusvalenze maggiori. Questa pratica, se confermata, potrebbe costituire una violazione delle norme finanziarie e contabili del calcio.

La risposta dell’Inter

Mentre l’Inter e la Roma potrebbero dover affrontare ulteriori indagini e possibili conseguenze legali, il contesto più ampio del calcio italiano si trova ancora una volta sotto esame per le pratiche contabili relative ai trasferimenti dei giocatori. Questo caso non solo solleva questioni sulle politiche finanziarie dei club, ma potrebbe anche avere implicazioni significative per le regolamentazioni future nel calcio professionistico.

La Procura di Milano continuerà a indagare sull’operazione, cercando di chiarire le dinamiche e le responsabilità legate a queste controversie finanziarie nel mondo del calcio.