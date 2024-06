Addio a Philippe Leroy, morto a 93 anni: il mondo del cinema ricorda il talento di un grande attore

3 Condivisioni acebook Twitter

Philippe Leroy, nato il 15 ottobre 1930 a Parigi, è deceduto recentemente all’età di 93 anni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema.

Dopo aver esordito nel 1960 con “Le Trou” di Jacques Becker, Leroy si trasferì in Italia nel 1962, divenendo una figura iconica nell’industria cinematografica italiana. Tra i suoi film più noti si annoverano “Leoni al sole”, “Il terrorista”, e “Sette uomini d’oro”. La sua interpretazione di Leonardo da Vinci nella miniserie del 1971 diretta da Renato Castellani rimane tra le più memorabili. “Il suo ruolo in ‘La vita di Leonardo da Vinci’ è rimasto impresso nella memoria collettiva”, come spesso citato nelle interviste.

Vita privata e impegno militare

Oltre alla sua carriera artistica, Philippe Leroy ha avuto una vita privata intensa e una carriera militare significativa. Fu legato sentimentalmente a Silvia Tortora, con la quale rimase sposato fino alla morte di lei nel 2022, e dalla loro unione nacquero due figli: Philippe e Michelle. Prima di intraprendere la carriera di attore, Leroy servì nell’esercito francese, combattendo in Indocina e in Algeria. “Le sue esperienze come paracadutista e il suo servizio durante la guerra d’Algeria gli valsero due Legion d’onore”, un riconoscimento del suo coraggio e dedizione.

Ricordo e tributi

La scomparsa di Philippe Leroy ha scatenato una serie di tributi nel mondo del cinema e non solo. Amici, colleghi e ammiratori hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo il suo contributo unico e duraturo all’arte cinematografica. “Era un uomo di grande talento e umanità, che ha lasciato un segno indelebile nel nostro mondo”, è stata una delle dichiarazioni più toccanti. La sua eredità continua a vivere attraverso i suoi film e le memorabili interpretazioni che hanno incantato generazioni di spettatori.