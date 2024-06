Affari tuoi, ultima puntata per Amadeus, il saluto emozionante del “Dottore”

1 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata della stagione di “Affari Tuoi”, Pasquale Romano, noto come il Dottore, ha fatto i suoi saluti al conduttore Amadeus con parole toccanti: “Accussì te ne vai”.

Queste parole sono state pubblicate da Romano su Instagram, accompagnate dalla musica di Nino D’Angelo, mostrando un momento di commiato tra i due protagonisti. Nell’episodio, Amadeus ha espresso il suo apprezzamento per tutti coloro che hanno contribuito al programma, dai tecnici al trucco, ringraziando la Rai e la produzione per la loro collaborazione.

Chi è Pasquale Romano, il Dottore

Pasquale Romano è nato il 15 marzo 1966 a Ottaviano, e ha una laurea in filosofia. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, lavorando prima al Tg2 e poi passando alla Fininvest. Ha collaborato con Alberto Castagna in diversi programmi, assumendo ruoli creativi dietro le quinte. Dal 2003, Romano è diventato un volto familiare come il Dottore in “Affari Tuoi”, un ruolo che lo vede come l’antagonista del gioco. “Il mio ruolo non è di far perdere o vincere, ma di condurre il gioco verso un finale significativo”, ha spiegato in un’intervista a Fanpage.it.

Il significato di un addio

Il saluto di Pasquale Romano a Amadeus segna la fine di un’altra stagione di “Affari Tuoi”, ma anche un momento riflessivo sulla natura delle interazioni umane nei giochi televisivi. Le parole di Romano non solo chiudono la stagione, ma sottolineano l’importanza delle relazioni e della strategia nel contesto del gioco. “Affari Tuoi è come una partita a scacchi, con mosse che devono essere ponderate indipendentemente dal risultato immediato”, ha commentato Romano, evidenziando la complessità del suo ruolo e la profondità del legame con il conduttore e il pubblico.