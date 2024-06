Mara Venier: “L’ultima edizione di Domenica In? La più brutta della mia vita, ma faccio anche la prossima”

0 Condivisioni acebook Twitter

Mara Venier, iconica conduttrice di “Domenica In”, ha descritto l’ultimo anno televisivo come il peggiore della sua carriera, principalmente a causa di un comunicato letto durante il festival di Sanremo che ha lasciato un’impressione negativa.

La Venier ha espresso profonda delusione per come alcuni suoi “amici” sono spariti nel corso dell’anno. “Che delusione vedere certi ‘amici’ sparire,” ha affermato amaramente. Ha raccontato di essere stata particolarmente colpita da un episodio durante il festival di Sanremo, quando ha dovuto leggere un comunicato stampa senza averne previa conoscenza: “No. Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto,” ha rivelato, sottolineando il disappunto per la situazione imbarazzante in cui si è trovata. E poi di questa ultima edizione di Domenica In ha detto: «Difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui».

Ritorno al cinema con Ferzan Ozpetek

Dopo un’interruzione di tre decenni, Mara Venier sta per fare il suo ritorno al cinema. Sarà protagonista in un film diretto da Ferzan Ozpetek, ispirato al suo ultimo romanzo “Cuore nascosto”. Tuttavia, la Venier ha mantenuto il riserbo sul suo ruolo specifico nel film, scherzando sulle possibili conseguenze se rivelasse troppo: “Se dico solo una parola Ferzan mi mangia viva… (ride, ndr). Bastaaa…” ha esclamato, dimostrando il suo caratteristico umorismo nonostante la pressione. La Venier ha anche ironizzato sulla sua preparazione per il ruolo, paragonando la sua calma a quella di un monaco buddista: “Oooooohmmmm…!!! Faccio come i buddisti tibetani (ride, ndr). Parliamo d’altro?”

Progetti futuri e ancora Domenica In

Nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo anno, Mara Venier ha confermato che continuerà la sua partecipazione a “Domenica In”. La decisione è stata fortemente influenzata dal supporto di Roberto Sergio, l’amministratore delegato, che ha espressamente richiesto la sua permanenza: “Sì. L’ad Roberto Sergio, che è un amico a cui voglio molto bene, mi ha chiesto fortemente di rimanere, anche se devo ancora firmare il contratto,” ha detto Venier. La conduttrice ha anche discusso le polemiche scatenate da dichiarazioni di altri dirigenti Rai e ha confermato il suo buon rapporto con Angelo Mellone, il responsabile del Day Time, nonostante le turbolenze: “No. Era un normale ragionamento da dirigente e lui sapeva che non volevo continuare, quindi non ci fu alcun problema. Gli mandai anche un messaggino di ringraziamento.”

In aggiunta ai suoi piani televisivi, Mara ha esplorato l’idea di modificare il format di “Domenica In” per includere più collaborazioni, specialmente femminili: “Sento il desiderio di non essere più sola, mi piacerebbe dare spazio e possibilità ad altri.” Questa nuova direzione potrebbe portare una ventata di freschezza e innovazione al programma storico, rafforzando il legame con il suo pubblico fedele.