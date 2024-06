Paolo Bonolis e Antonio Ricci volano stracci, Bonolis: “Ricci mi ha fatto una brutta cosa”, il papà di Striscia: “E’ un bugiardo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Paolo Bonolis ha recentemente rivelato, in un’intervista a La Repubblica, di aver subito un episodio spiacevole causato da Antonio Ricci molti anni fa.

Questo evento, secondo Bonolis, avrebbe influenzato la sua decisione di accettare la conduzione di “Affari Tuoi”, posizionandosi in diretta concorrenza con “Striscia la Notizia”. “Mi fece qualcosa di spiacevole, e glielo dissi in diretta a Domenica in. Accettai di fare i pacchi, andando contro Striscia, anche per questo”, ha dichiarato Bonolis.

La risposta di Striscia la Notizia

In risposta alle dichiarazioni di Bonolis, l’ufficio stampa di “Striscia la Notizia” ha emesso un comunicato stampa per chiarire l’incidente, che risale al novembre del 2003. L’episodio in questione riguardava la presenza di una medium, la signora Palma Casalino, durante una puntata di “Domenica In”. Mentre Bonolis non mise mai in dubbio le presunte capacità della medium di comunicare con i defunti, “Striscia la Notizia” intervenne per smascherarla. Max Laudadio, con l’aiuto di una coppia di complici, riuscì a dimostrare l’inganno, provocando reazioni e polemiche. “Nessuna spiacevolezza, soltanto il sacrosanto smascheramento di una ciarlatana, che è una delle missioni di Striscia la notizia”, afferma il comunicato.

Verità contestate e vecchie ruggini

L’ufficio stampa di “Striscia la Notizia” ha inoltre contestato la cronologia degli eventi presentata da Bonolis, sottolineando come le sue affermazioni non corrispondano ai fatti storici. Secondo loro, Bonolis stava già conducendo “Affari Tuoi” al momento dell’incidente con la medium, quindi la sua decisione di competere con “Striscia” non sarebbe stata influenzata dall’episodio del 2003.