Carabiniere di 37 anni ucciso a coltellate in un pub, fermato un ragazzo 19enne

Nella notte, un tragico evento ha scosso la città di Cagliari. Fabio Piga, un ex carabiniere di 37 anni, ora dirigente di un’azienda locale, è stato brutalmente accoltellato al petto nel pub Donegal situato in via Caprera.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, le ferite riportate erano troppo gravi e Piga è deceduto a causa della massiccia perdita di sangue.

Arresto del sospettato

Le forze dell’ordine hanno rapidamente reagito all’incidente. Il presunto colpevole, un giovane di 19 anni, è

stato identificato e fermato dagli agenti poco dopo l’incidente. Gli investigatori della squadra mobile e gli agenti delle volanti lo hanno condotto negli uffici della questura di Cagliari, dove è stato interrogato in presenza del pubblico ministero che coordina le indagini. Nel frattempo, gli specialisti della Scientifica e il medico legale, Roberto Demontis, hanno lavorato sul luogo del delitto per raccogliere prove cruciali.

Motivi ancora incerti

Al momento dell’arresto, i dettagli e i motivi dietro l’accoltellamento non erano ancora chiari. Sembra che Piga e il giovane arrestato abbiano avuto un diverbio che ha tragicamente degenerato, portando al fatale accoltellamento. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze e il contesto esatto di questo drammatico evento.