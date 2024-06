Gioca con una bottiglia di plastica e ingoia il tappo, muore bambina di un anno e mezzo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una famiglia di Lido, Venezia, ha vissuto un’immane tragedia quando la loro figlia di soli diciotto mesi è morta soffocata da un tappo di bottiglia.

L’incidente è avvenuto venerdì nella loro casa. La piccola stava giocando con una bottiglia di plastica quando ha accidentalmente ingoiato il tappo. I genitori hanno tentato disperatamente di salvare la bambina eseguendo le manovre di disostruzione delle vie respiratorie, ma senza successo.

Il disperato tentativo di soccorso

Il padre della bambina ha immediatamente reagito trasportando la figlia in auto verso il pronto soccorso più vicino situato a Lido. I medici hanno risposto prontamente, attivando i protocolli di emergenza necessari per un trasferimento urgente all’ospedale di Padova. Un elicottero è stato chiamato per un trasporto rapido, ma, in una tragica coincidenza, ha subito un guasto non appena atterrato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò.

La lotta continua e la perdita

Nonostante il guasto dell’elicottero, il medico del 118 ha fatto tutto il possibile per assistere la bambina, che nel frattempo aveva perso conoscenza a causa delle gravi difficoltà respiratorie. “Da quando abbiamo sentito del suo ricovero in ospedale, abbiamo sperato per giorni in un miracolo, ma non è arrivato,” hanno detto i medici. Successivamente, è stato inviato un secondo elicottero da Padova, permettendo finalmente il trasporto della piccola al reparto pediatrico. Nonostante gli sforzi incessanti, la piccola non ce l’ha fatta, lasciando la famiglia devastata dalla perdita.