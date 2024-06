Incidente mortale, perde la vita un ragazzo 17enne alla guida della sua moto, illeso l’amico 15enne che era con lui

5 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale si è verificato a Bienno, in Vallecamonica, provincia di Brescia, costando la vita a un ragazzo di soli 17 anni. Il giovane, alla guida della sua moto, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro. L’incidente è avvenuto in via Indipendenza intorno alle 23:00.

Nonostante l’immediata richiesta di soccorso alla centrale del 118 e l’intervento di due eliambulanze, le condizioni del ragazzo si sono rivelate subito molto gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso, è purtroppo deceduto durante la notte a seguito delle gravi ferite riportate.

Curiosamente, l’amico quindicenne che viaggiava con lui sulla moto è rimasto illeso. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di drammaticità alla vicenda, sottolineando la tragicità dell’evento e la fortuna sfuggita al più giovane dei due.

Questo incidente rappresenta il quarto decesso in una settimana sulle strade della provincia di Brescia, evidenziando una settimana particolarmente. Solo sabato scorso, un’altra giovane vita è stata spezzata: Matilda Agnesi, diciottenne, ha perso la vita in un incidente simile, quando la moto che aveva ricevuto come regalo di compleanno è uscita fuori strada.