Elisa Isoardi: “Se facessi un figlio sarei un’egoista”

Elisa Isoardi, nota conduttrice di “Linea Verde”, ha condiviso riflessioni intime e professionali durante l’ultima puntata della stagione di “Da Noi… a Ruota Libera” su Rai1, programma condotto da Francesca Fialdini.

Nel corso dell’intervista, Isoardi ha ripercorso gli alti e bassi degli ultimi anni, un periodo che l’ha vista lontana dal piccolo schermo e poi ritrovare una nuova prospettiva di vita e lavoro.

Il valore del lavoro e del pubblico

Isoardi ha esposto come il lavoro e l’affetto del pubblico

siano stati fondamentali nella sua vita, soprattutto durante i momenti di assenza dalla TV seguiti alla chiusura de “La Prova del Cuoco”. “Se dietro allo schermo riesci a creare empatia, poi non c’è più alcun filtro quando incontri le persone per strada,” ha detto Isoardi, evidenziando come il rapporto con il pubblico sia un aspetto gratificante della sua carriera.

Cambiamenti e crescita personale

Durante il periodo lontano dalla televisione, Isoardi ha avuto modo di riflettere e osservare, aprendosi a nuove relazioni professionali e personali. “Prima non creavo tante relazioni con i colleghi, ma il segreto è proprio quello di creare sintonia con gli altri,” ha condiviso, sottolineando come questo nuovo approccio abbia arricchito la sua vita professionale e personale.

Maternità e decisioni personali

In un’intervista rilasciata a “Libero”, Isoardi ha anche toccato il tema della maternità, una questione che ha suscitato dibattiti e riflessioni. “Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia,” ha spiegato, aggiungendo che, per ora, questa è una decisione ponderata e condivisa anche con sua madre, la quale comprende profondamente la sua natura.

Comprensione e supporto familiare

La decisione di non intraprendere la maternità è stata supportata da una conversazione emotiva con sua madre, che le ha confermato la sua comprensione delle scelte di vita della figlia. “È stata una bella emozione sentirmi capita,” ha concluso Isoardi, riconoscendo l’importanza del sostegno familiare nelle sue scelte di vita.