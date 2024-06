Due bambine di undici anni sul monopattino travolte da un’auto alla cui guida c’era un ragazzo neopatentato con il foglio rosa, gravissime

0 Condivisioni acebook Twitter

Due ragazzine di 11 anni hanno subito gravi ferite in un tragico incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica 2 giugno 2024, intorno alle 18:30, nei pressi del campo sportivo di Colonna, sui Castelli Romani.

Le giovani vittime stavano giocando in monopattino quando sono state improvvisamente investite da un’automobile condotta da un giovane neopatentato con il foglio rosa.

Dinamica e interventi sul posto

Le bambine, dopo aver trascorso del tempo al campo sportivo, si erano avventurate sulla strada di via Colle Sant’Andrea quando sono state colpite dall’auto. Nonostante l’automobile stesse procedendo a una velocità ritenuta moderata, l’impatto è stato violento. Immediatamente, sono scattati gli allarmi e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i rilievi e l’avvio delle indagini. Inoltre, sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per aiutare a chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Condizioni delle giovani vittime

I soccorritori del 118, arrivati prontamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure urgenti alle ragazzine. Una delle due è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata, riportando vari traumi, ma in condizioni stabili. L’altra bambina, in condizioni più critiche, è stata classificata in codice rosso a causa delle gravi ferite. È stata necessaria l’attivazione dell’elisoccorso per trasferirla d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata e sottoposta a cure intensive.