Kylian Mbappé acquistato dal Real Madrid, una delle mosse più eclatanti nel calcio

Il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Kylian Mbappé, un trasferimento che segna una delle mosse più eclatanti nel calcio moderno.

L’attaccante francese, precedentemente al Paris Saint-Germain, si è unito ai campioni d’Europa a parametro zero, firmando un contratto che lo legherà al club spagnolo fino al 2029.

Dettagli del contratto e dell’accordo

Secondo la nota ufficiale rilasciata dal club, Mbappé riceverà uno stipendio di partenza di 15 milioni di euro netti a stagione, che aumenterà progressivamente fino a 20 milioni. In aggiunta, il francese beneficerà di un premio alla firma di 125 milioni di euro, distribuiti come un extra di 25 milioni di euro per ogni stagione del suo contratto. L’accordo include anche un favorevole riparto dei diritti d’immagine, con l’80% a favore del giocatore e il 20% al club.

Storico rifiuto del PSG e conseguenze

Questo trasferimento segue un periodo di intense negoziazioni e speculazioni, culminato quando il PSG rifiutò un’offerta di 180 milioni di euro da parte del Real Madrid due estati fa, nonostante il contratto di Mbappé fosse prossimo alla scadenza. La decisione del club parigino di rifiutare l’offerta fu influenzata anche da pressioni politiche, che incoraggiarono Mbappé a rimanere a Parigi fino alle Olimpiadi del 2024. La mossa del PSG si è rivelata infruttuosa in termini economici, poiché Mbappé è ora partito senza alcun compenso per il club francese.

Impatto e aspettative sul giocatore

Mbappé arriva al Real Madrid dopo una stagione straordinaria con il PSG, dove ha segnato 44 gol, diventando il capocannoniere del campionato francese per la sesta volta consecutiva con 27 reti. A soli 25 anni, Mbappé è già considerato una delle stelle più luminose del calcio mondiale, e le aspettative su di lui al Real Madrid sono immense. Il club e i suoi tifosi si aspettano che l’attaccante francese continui a mostrare la stessa forma straordinaria che lo ha contraddistinto a Parigi, contribuendo a portare ulteriori successi nella capitale spagnola.

Presentazione e future apparizioni

Mentre il mondo del calcio attende con impazienza la presentazione ufficiale di Mbappé al Santiago Bernabéu, l’attenzione si concentra ora sulle implicazioni di questo trasferimento per il Real Madrid e per il panorama calcistico europeo. Con questo colpo di mercato, il Real Madrid non solo rafforza la propria rosa ma invia anche un chiaro segnale alle rivali in Europa: il club è più che mai determinato a rimanere al vertice del calcio mondiale.