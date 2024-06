Alessia Marcuzzi scrive un post straziante per la tragedia del Natisone, il web si commuove con lei

0 Condivisioni acebook Twitter

Alessia Marcuzzi ha condiviso un post su Instagram che ha toccato profondamente il cuore di molti.

La tragedia avvenuta nel fiume Natisone in Friuli Venezia Giulia ha visto la morte di due ragazze e la scomparsa di un ragazzo di origine romena, Cristian, ancora disperso. L’immagine condivisa da Marcuzzi mostra i tre giovani abbracciati in mezzo al fiume in piena, un ultimo tentativo disperato di salvarsi prima di essere travolti. “Questa immagine mi devasta. Un abbraccio grande ai familiari di questi tre ragazzi”, ha scritto la presentatrice, evidenziando il legame e la tragica fine dei giovani.

Commozione e riflessioni sulle reazioni

Il post di Alessia Marcuzzi ha generato una vasta eco di commozione sui social, raccogliendo like e commenti anche da parte di noti personaggi del mondo dello spettacolo. Le reazioni dei followers spaziano dalla solidarietà alla riflessione sul tragico destino dei ragazzi. Una follower ha commentato: “È atroce pensarli in quegli attimi. Ed è un dolore così feroce pensare al dolore delle loro famiglie”. Questi sentimenti sono un riflesso della profonda empatia che la storia ha suscitato.

Omaggio e ricordo

La comunità si prepara a dire addio a Patrizia Cormos e Bianca Doros, le due giovani vittime della tragedia. La camera ardente sarà aperta nella casa funeraria di via Calvario a Udine. Dopo i funerali, previsti per mercoledì con rito ortodosso, le salme saranno trasportate in Romania per il rito funebre e l’inumazione. Il ricordo delle giovani e la loro tragica fine rimarranno a lungo nella memoria di chi ha seguito la vicenda.