Alessandro Greco in difficoltà e in imbarazzo alla conduzione di Unomattina Estate su Rai1 e il web lo massacra

“Unomattina Estate”, il nuovo programma mattutino di Rai1 condotto da Alessandro Greco e Greta Mauro, ha avuto un inizio turbolento.

Nella prima puntata, trasmessa ieri, si sono verificati diversi imprevisti tecnici e di coordinamento che non sono sfuggiti agli spettatori. Alessandro Greco, in particolare, ha mostrato segni di disagio durante un segmento culinario con uno chef che preparava pomodori ripieni, e ha chiesto aiuto in diretta: “Chiedo scusa, se mi aiutate gentilmente con il… Ecco grazie…”. Anche durante un’intervista, il conduttore è apparso in difficoltà, chiedendo a un autore di recuperare un foglio con le domande.

Critiche e reazioni del pubblico

Questi imprevisti non sono passati inosservati, diventando rapidamente virali sui social media e attirando una pioggia di critiche. Commentatori e utenti di internet hanno espresso delusione e disappunto per la prestazione dei conduttori e l’organizzazione della trasmissione. Giuseppe Candela, noto giornalista, ha espresso un giudizio particolarmente severo su X, sottolineando come “Greco è fuori ruolo, non è il suo mondo. Greta Mauro non pervenuta. Gli autori già in vacanza…”, e criticando anche la scelta dei contenuti: “Alle 9.50 a Unomattina Estate cucinano i pomodori ripieni di riso. Alle 9.50. Ma chi fa le scalette?”.

Prospettive future

Nonostante l’inizio poco promettente, c’è ancora tempo per miglioramenti. Il formato estivo del programma mira a intrattenere e informare il pubblico durante i mesi più caldi, e i conduttori insieme al team di produzione avranno l’opportunità di affinare il loro approccio nelle prossime puntate. La speranza è che possano superare le difficoltà iniziali e rispondere in modo costruttivo alle critiche per recuperare il favore del pubblico.