Il nuovo capitolo di Antonio Conte con il Napoli inizia con una cena a Roma con Aurelio De Laurentis

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono incontrati per la prima volta in pubblico in un noto ristorante romano, segnando un momento cruciale prima dell’ufficializzazione di Conte come nuovo allenatore del Napoli.

La cena, avvenuta nel contesto elegante del Rinaldi al Quirinale, non è stata solo un’occasione per celebrare l’inizio di questa nuova collaborazione, ma anche per discutere i piani futuri e le strategie che il tecnico salentino adotterà alla guida della squadra azzurra.

Strategie e obiettivi

Durante il colloquio, Conte e De Laurentiis hanno esplorato le strategie di mercato e gli obiettivi per la prossima stagione. Dopo un decimo posto in Serie A che ha escluso il Napoli dalle coppe europee, il compito di Conte sarà quello di rifocalizzare la squadra e riacquistare il supporto e l’entusiasmo dei tifosi. Il ristorante, tramite un tweet, ha espresso gratitudine per aver ospitato i due protagonisti di questa nuova avventura.

Dettagli del contratto e prospettive di mercato

Il contratto di Conte con il Napoli, valido fino al 2027, prevede un ingaggio annuale di sei milioni di euro netti, con aggiunti bonus legati alla qualificazione in Champions League e un premio per la vittoria dello Scudetto. Conte ha già iniziato a lavorare attivamente sul mercato, con particolare interesse verso giocatori come Romelu Lukaku, attualmente al Chelsea, e Buongiorno, per il quale il Napoli dovrà negoziare con il Torino. Questi movimenti di mercato sono essenziali per rafforzare la squadra in vista delle sfide future.