Addio a Luca Bernini, il rinomato istruttore del Club Alpino Italiano è morto in un incidente di montagna

Durante la mattinata di ieri, martedì 4 giugno, Luca Bernini, un esperto istruttore di alpinismo associato al Club Alpino Italiano di Piacenza, ha tragicamente perso la vita dopo una caduta dal Cervino.

Mentre scendeva con gli sci dalla parete est della montagna, per cause ancora incerte, Bernini ha perso l’equilibrio e è precipitato per diverse centinaia di metri. L’incidente si è verificato nonostante fosse in compagnia di un amico, che impotente ha assistito alla scena e successivamente ha allertato i soccorsi.

Il soccorso e la conferma della tragedia

I servizi di emergenza, tra cui Air Zermatt, sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il luogo dell’incidente con un elicottero. Nonostante la prontezza degli interventi, per Luca Bernini non c’era più nulla da fare. La Polizia cantonale di Sion si sta occupando delle indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto e la procura svizzera è stata informata.

Ricordo di un alpinista appassionato

“Era un esperto conoscitore delle montagne. Da tanti anni frequentava il Cai di Piacenza dove aveva fatto tutto il percorso per diventare istruttore di scuola di alpinismo,” ha dichiarato Antonio Vaccari, membro del consiglio direttivo del Cai, evidenziando le capacità di Bernini non solo in montagna ma anche in altre discipline come l’arrampicata su ghiaccio e cascate. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che lo conoscevano e ammiravano come prudente e competente alpinista.