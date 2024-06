Jannik Sinner scopre di essere il nuovo numero 1 al mondo durante il Roland Garros, il suo primo pensiero è per Novak Djokovic

0 Condivisioni acebook Twitter

Mentre celebrava la sua vittoria nei quarti di finale contro Dimitrov al Roland Garros, Jannik Sinner ha ricevuto la notizia di essere diventato il numero uno del mondo nel tennis.

Questa scoperta è avvenuta in diretta durante un’intervista post-partita, momento in cui il pubblico ha risposto con un’ovazione. Visibilmente emozionato e leggermente imbarazzato, Sinner ha risposto: “Cosa posso dire? Innanzitutto, è il sogno di tutti diventare numero uno al mondo. Però al contempo vedere Djokovic che si ritira è un dispiacere e gli auguro una pronta guarigione”. Il rispetto per Djokovic, costretto al ritiro per un infortunio, è stato evidente nel suo primo commento, riflettendo la natura umile e rispettosa del giovane italiano.

Momenti di tensione durante il match

Il match contro Dimitrov ha avuto i suoi momenti di alta tensione, soprattutto quando Sinner stava servendo per il match. Nonostante qualche difficoltà iniziale, ha mantenuto la compostezza per chiudere il gioco e assicurarsi la vittoria. Durante le fasi finali del gioco, alcuni tifosi hanno iniziato a chiamarlo “numero uno”, forse anticipando la notizia che sarebbe stata confermata poco dopo. “Jannik sei il numero uno” è stato il grido che ha riecheggiato tra le gradinate, aggiungendo un ulteriore livello di emozione al momento.

Focalizzato sul futuro

Nonostante la celebrazione del suo nuovo status, Sinner rimane concentrato sui prossimi obiettivi. Con la semifinale del Roland Garros all’orizzonte, dove affronterà uno tra Tsitsipas e Alcaraz, il giocatore ha espresso il desiderio di mantenere la concentrazione sul presente. “Cercherò di non pensarci tanto perché in questo torneo ho avuto qualche difficoltà negli ultimi 2-3 anni e quindi sono contento di essere in semifinale, cercherò di giocare il mio miglior tennis,” ha dichiarato. Ringraziando il suo team per il supporto, Sinner ha sottolineato l’importanza della squadra nel suo viaggio verso il successo, concludendo con un sentito ringraziamento ai suoi fan in Italia e in tutto il mondo.