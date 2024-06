In crociera donna fa uno scivolo sospeso sull’oceano e resta incastrata in una curva

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una crociera sulla Norwegian Cruise Line in Messico, una mamma ha vissuto un momento particolarmente avventuroso e divertente, finendo per diventare la protagonista di un video diventato virale.

Mentre si divertiva su uno degli scivoli sospesi sull’oceano, la donna è rimasta temporaneamente incastrata in una delle curve del tubo. La scena, filmata dalla figlia, ha mostrato la mamma apparentemente troppo lenta per superare la curva, rimanendo bloccata a metà percorso.

Viralità e reazioni online

Il video, pubblicato su TikTok dalla figlia, ha rapidamente accumulato oltre 16 milioni di visualizzazioni, diventando un argomento di conversazione su diverse piattaforme social. Nonostante l’ilarità della situazione, testimoniata dalle risate della figlia che commentava scherzosamente la scena (“Guardate come vola, è velocissima”), molti utenti hanno espresso preoccupazione e disagio, immaginando di trovarsi in una situazione simile, specialmente quelli con claustrofobia: “Anche la mia claustrofobia avrebbe avuto la claustrofobia”, “Oh mio Dio ho un attacco di panico solo a vederlo”, “Questo sarebbe il mio incubo, come ne è uscita?”.

Come funziona lo scivolo

Successivi video condivisi da madre e figlia hanno chiarito che parte dell’esperienza dello scivolo implica l’utilizzo di una tecnica specifica per guadagnare abbastanza velocità da superare le curve. Se non si riesce a farlo, il sistema è progettato per far scivolare la persona indietro fino a un punto di arresto, dove un getto d’acqua aiuta a riprendere il percorso.