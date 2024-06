Addio al 19enne Manuel Volpi, perde la vita in un tragico incidente dopo un torneo di beneficenza

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tragico destino di Manuel Volpi, un ragazzo di 19 anni originario di Vigevano, si è consumato nelle prime ore del mattino del 3 giugno 2024, quando ha perso la vita in un incidente stradale. Mentre tornava a casa da Abbiategrasso, dopo aver partecipato a un torneo di beneficenza, Manuel ha perso il controllo del suo scooter lungo la ex strada statale 494. L’incidente è avvenuto in viale Sforza, un’area particolarmente insidiosa per chi viaggia su due ruote.

Le circostanze della tragedia

L’incidente che ha visto coinvolto Manuel è stato di una violenza tale da causargli gravi ferite, risultate poi fatali. Il giovane stava rientrando da un evento sportivo benefico, il Memorial Gianluca Di Candia, che si era tenuto il giorno precedente. Non rientrando all’orario previsto, è stata la madre a dare l’allarme verso le 23 di quella stessa sera, preoccupata per l’insolito ritardo. “La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo per capire con esattezza le cause della morte,” hanno riportato i media locali.

Comunità in lutto

La notizia della scomparsa di Manuel ha lasciato un segno profondo nella comunità di Vigevano. Era ben conosciuto non solo per il suo impegno nelle iniziative di solidarietà ma anche come membro attivo del team La Sgommata Bmx. Sulla pagina Facebook del team, un messaggio toccante ricorda il giovane: “Ciao Manuel, ti ricorderemo sempre così. Tutto il team Bmx Vigevano si stringe con il cuore al profondo dolore della sua famiglia.”