Gruppo di dieci ragazzi attacca brutalmente un’auto in movimento, il conducente per sfuggire, li travolge

Un evento sconcertante si è verificato nel centro di Milano, precisamente nelle vicinanze delle Colonne di San Lorenzo, una delle aree più frequentate della città.

Un gruppo di circa dieci giovani ha attaccato brutalmente un’auto in movimento, costringendo i passeggeri a tentare una fuga disperata. Il momento dell’aggressione è stato catturato in un video che mostra i giovani, presumibilmente minorenni, mentre sferrano calci e pugni contro la vettura.

Dettagli dell’aggressione

Il video, pubblicato dalla pagina social “Il fritto misto”,

mostra una scena di grande tensione: l’auto, una Mini grigia, è stata assalita con violenza. Alcuni aggressori hanno persino tentato di arrampicarsi sopra il veicolo mentre questo cercava di allontanarsi. La lite è degenerata rapidamente quando un ragazzo ha bloccato il veicolo, venendo poi trascinato sul cofano e sbattuto violentemente contro un furgone blu.

Conseguenze e indagini

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Nonostante il video non mostri feriti gravi, l’auto ha subito danni significativi e ha anche causato danni ad altri veicoli parcheggiati mentre cercava di sfuggire all’aggressione. La situazione, estremamente pericolosa e caotica, solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona, frequentata regolarmente da molti giovani e turisti.