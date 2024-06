Tragedia in campeggio: studente di 16 anni trovato morto durante una gita scolastica

0 Condivisioni acebook Twitter

Una gita scolastica si è trasformata in tragedia a Torre del Lago, in Versilia, dove un ragazzo di 16 anni è deceduto nel sonno.

Il giovane, originario di Brema, Germania, insieme a compagni e insegnanti, era in Italia per un viaggio di fine anno scolastico. Dopo aver passato alcuni giorni in campeggio, la mattina del 6 giugno, i compagni di stanza, pensando che dormisse ancora, lo hanno lasciato riposare. Tuttavia, al loro ritorno, hanno scoperto che non si era svegliato e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento dei soccorritori e indagini

Non appena ricevuta la chiamata alle 10:15, un’ambulanza e un’automedica della Misericordia di Torre del Lago sono intervenute, ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso. I carabinieri di Torre del Lago, insieme ai colleghi del Reparto operativo di Viareggio e della Scientifica, sono ora impegnati nelle indagini per chiarire le cause del tragico evento. Il sostituto procuratore di Lucca, Elena Leone, ha ordinato un’autopsia, inclusi esami tossicologici, per approfondire le possibili cause della morte.

Salute del ragazzo e prosecuzione delle indagini

Nonostante il giovane avesse lamentato un lieve mal di gola nei giorni precedenti, non sono emersi altri campanelli d’allarme sulla sua salute dalle testimonianze raccolte dagli investigatori. La scolaresca era prevista di rientrare in Germania proprio oggi. Una ricognizione esterna del corpo, ora all’obitorio di Lucca, non ha mostrato segni di violenza. I genitori del ragazzo sono arrivati in Italia dopo la notizia della tragedia per seguire da vicino le indagini e dare l’ultimo saluto al figlio.