Non ce l’ha fatta la donna di 97 anni aggredita dal cane del nipote, è morta Maria Petrucci

Maria Petrucci, una donna di 97 anni, è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate durante un’aggressione da parte del cane corso del nipote.

L’incidente è avvenuto nella loro residenza di Alessano, Lecce. Secondo le ricostruzioni, l’attacco sarebbe stato innescato da una caduta accidentale dell’anziana in giardino, che ha provocato le reazioni violente dell’animale. Nonostante non avesse mai mostrato precedenti comportamenti aggressivi, il cane ha reagito con estrema ferocia, mordendo ripetutamente la donna al viso, al collo e in altre parti del corpo.

Tentativi di soccorso e cure ospedaliere

Dopo l’aggressione, Maria Petrucci è stata prontamente soccorsa e trasferita all’ospedale di Tricase per un intervento chirurgico d’emergenza. Successivamente, è stata trasferita in rianimazione all’ospedale di Lecce, dove i medici hanno lottato per giorni per tentare di salvarle la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, la donna è purtroppo deceduta il 10 giugno, a cinque giorni dall’aggressione. Le ferite profonde e le condizioni critiche hanno reso vano ogni tentativo di recupero.

Intervento delle autorità e situazione attuale

Al momento dell’incidente, i soccorsi hanno trovato il cane ancora aggressivo e il nipote che tentava di fermarlo con un bastone. Gli agenti intervenuti hanno dovuto sparare all’animale per interrompere l’attacco. Il cane, ora ferito ma vivo, è stato trasferito in un canile locale a Alessano, dove è sotto osservazione da parte dei veterinari dell’Asl. Le autorità stanno valutando il comportamento dell’animale e le circostanze dell’incidente per determinare i passi successivi.