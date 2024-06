Spaventoso incidente stradale nel barese, auto precipita da un ponte e fa un volo di 6 metri

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa tra Cassano e Santeramo, dove un’auto è uscita di strada, precipitando da un ponte alto 6 metri. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.

Intervento dei soccorsi

I soccorsi sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Squadre di emergenza, incluse ambulanze e vigili del fuoco, stanno lavorando per assistere gli occupanti del veicolo, la cui condizione al momento resta sconosciuta. Le operazioni di soccorso sono in corso e si stanno facendo tutti gli sforzi per garantire la sicurezza e fornire le cure necessarie.

Aggiornamenti in attesa

Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente e ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili. La situazione rimane in evoluzione e si consiglia di evitare l’area del ponte per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli. Siamo in attesa di ulteriori notizie sullo stato degli occupanti e sull’esito delle indagini.