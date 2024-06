Alba Parietti rinnova il suo stile: torna al bob corto degli anni giovanili

0 Condivisioni acebook Twitter

Alba Parietti ha deciso di dare una svolta al suo look in vista dell’estate 2024.

La nota conduttrice ha condiviso su Instagram una serie di fotografie in cui appare trasformata, con un bob corto biondo platino che ricorda il taglio di capelli che sfoggiava da adolescente. Questa scelta rappresenta un netto distacco dai suoi lunghi capelli biondi che l’avevano contraddistinta fino a poco tempo fa.

Un ritorno alle origini

Il nuovo taglio di Alba Parietti non è solo una moda estiva, ma un ritorno alle sue radici stilistiche. La conduttrice descrive il suo nuovo look come un omaggio agli anni Ottanta e Novanta, periodi in cui i bob erano particolarmente popolari. Il suo post su Instagram rivela: “abbiamo rinfrescato il colore e abbiamo deciso di essere rock”. Questo look è particolarmente significativo per lei, poiché riporta alla mente il periodo in cui partecipò a Miss Italia e, successivamente, fu scelta come candidata italiana per Miss Universo nel 1978.

La moda si ripete

Oggi, Alba Parietti dimostra come le tendenze di moda ritornino ciclicamente. Il suo nuovo bob voluminoso e biondissimo è molto simile a quello che aveva a 17 anni, mostrando che alcuni stili sono davvero senza tempo. Optando per una tonalità di biondo quasi ghiaccio con radici scurissime, la showgirl si presenta in una veste sbarazzina e fresca, ideale per la stagione estiva e in perfetto accordo con il suo spirito sempre giovane e dinamico.