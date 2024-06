Tragica serata, moto si schianta contro spartitraffico, muoiono Sara e Samuele, avevano 31 e 40 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente a Milano: Morti Sara Capani e Samuele Lunardi

Una serata tragica in via Novara

Sara Capani, 31 anni, e Samuele Lunardi, 40 anni, sono le vittime del tragico incidente stradale avvenuto lunedì 10 giugno intorno alle 22 in via Novara, a Milano. I due amici si trovavano insieme sullo scooter Kymco 125 di Lunardi, quando un violento schianto contro lo spartitraffico ha segnato il loro destino. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e il successivo ricovero al San Raffaele per Capani e al San Carlo per Lunardi, le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali, portandoli via poche ore dopo l’impatto.

Dinamica dell’incidente

Il tragico evento è avvenuto mentre Samuele Lunardi, residente a Quinto Romano, stava accompagnando Sara Capani a casa, nel Villaggio Cavour di Settimo Milanese, dopo una serata trascorsa insieme in città. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Lunardi abbia improvvisamente virato verso sinistra all’altezza dell’incrocio con via Lucio Cornelio Silla, schiantandosi prima contro lo spartitraffico centrale e poi contro un cartello stradale e un semaforo. Questo tratto di strada, che conta due corsie per senso di marcia, è delimitato da una striscia di cemento, rendendo la dinamica dell’incidente ancora più complessa da comprendere. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo ai due giovani, che sono stati sbalzati dallo scooter e gravemente feriti.

Le indagini e le ipotesi

Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire. La polizia locale di Milano sta conducendo indagini approfondite per determinare cosa abbia provocato la tragica virata. Diverse ipotesi sono al vaglio degli inquirenti: un malore improvviso di Lunardi, un guasto meccanico allo scooter, un momento di distrazione o una manovra per evitare un ostacolo imprevisto. Tuttavia, dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona non emergono indicazioni di ostacoli sulla strada che possano spiegare il brusco cambio di direzione. Inoltre, secondo i primi rilievi della polizia locale, non sembrano esserci altri mezzi coinvolti nell’incidente. La comunità locale è in lutto per la perdita di Sara Capani e Samuele Lunardi, due giovani la cui vita è stata tragicamente interrotta in una serata che doveva essere di semplice ritorno a casa.