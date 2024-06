Nonna e nipotina investite da un’auto mentre caminavano mano nella mano sulle strisce pedonali, la donna è morta sul colpo, ferita la piccola

0 Condivisioni acebook Twitter

Investite sulle strisce pedonali a Roma: muore un’anziana, salva la nipotina

Il tragico incidente a Bravetta

Il 7 giugno scorso, un incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Bravetta, un quartiere di Roma. Una donna di 82 anni e la sua nipotina di sette anni sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Silvestri. La nonna, dopo essere stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La bambina, fortunatamente, è stata ricoverata in codice giallo e le sue condizioni non sono risultate essere pericolose per la vita. La donna alla guida della vettura, una 64enne, si è immediatamente fermata per prestare soccorso e ha chiamato i soccorsi, ma le gravi ferite della nonna si sono rivelate fatali.

Le indagini della Polizia Locale

La Polizia Locale di Roma Capitale sta indagando sull’incidente per determinare le cause che hanno portato all’investimento. La macchina della donna è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti e sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici per verificare il suo stato al momento dell’incidente. Inoltre, il cellulare della conducente è stato sequestrato per verificare se fosse in uso durante l’investimento. Le prime ricostruzioni indicano che la nonna e la nipotina stavano attraversando regolarmente sulle strisce pedonali quando sono state travolte. Gli investigatori stanno cercando di capire se la mancata fermata dell’auto sia dovuta a una distrazione, all’uso del telefono o ad altre cause.

Conseguenze legali e impatto sulla comunità

La donna alla guida del veicolo potrebbe essere indagata per omicidio stradale e lesioni, dato l’esito tragico dell’incidente. L’impatto con l’auto ha reso immediatamente critiche le condizioni della nonna, che è stata stabilizzata e trasportata al San Camillo in condizioni disperate. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta poche ore dopo l’arrivo in ospedale, lasciando la famiglia nella disperazione. La nipotina, che ha riportato solo lievi ferite, è stata dimessa dall’ospedale, ma l’evento ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Bravetta. Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto per i pedoni, specialmente in prossimità delle strisce pedonali, dove il rischio di incidenti gravi è sempre presente.