Puglia, sulla statale 16, auto travolge bici, muore 43enne, gravissimo un altro uomo

Auto travolge migranti in bicicletta: un morto e un ferito sulla Statale 16

L’incidente e le vittime

Un tragico incidente stradale ha coinvolto due migranti senegalesi, ospiti del ghetto di Torretta Antonacci, mentre percorrevano in bicicletta la Statale 16 in direzione Cerignola. Il 25 maggio, i due uomini stavano rientrando da una giornata di lavoro nei campi quando sono stati travolti da un’auto in corsa. L’impatto, causato presumibilmente dal tentativo dell’autista di schivare un camion, è stato fatale per Elhadji Diop, un uomo di 43 anni, morto sul colpo. La salma di Diop è stata rimpatriata in Senegal grazie alla collaborazione della Caritas Diocesana.

Le condizioni del ferito

Il connazionale che viaggiava con Diop ha riportato ferite gravi ma è sopravvissuto all’incidente. Attualmente, è ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono in miglioramento, offrendo un barlume di speranza in una situazione altrimenti tragica. Il sopravvissuto ha ricevuto il sostegno necessario per affrontare le conseguenze dell’incidente e continuare il percorso di recupero.

Impatto sulla comunità

L’incidente ha sollevato preoccupazioni e ha portato attenzione sulle condizioni di vita e sicurezza dei migranti che lavorano nei campi intorno a Cerignola e Torretta Antonacci. Questi lavoratori spesso affrontano situazioni pericolose e condizioni di lavoro precarie. L’episodio ha evidenziato la necessità di migliorare le infrastrutture stradali e le misure di sicurezza per proteggere coloro che utilizzano le strade in bicicletta, specialmente in aree rurali frequentate da lavoratori agricoli. La Caritas Diocesana ha giocato un ruolo cruciale nel fornire assistenza e supporto, dimostrando l’importanza della solidarietà e del sostegno comunitario in momenti di crisi.

