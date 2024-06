Bari, Saint Laurent apre al posto dello storico negozio Cima, presto l’inaugurazione

0 Condivisioni acebook Twitter

Apre Saint Laurent in via Sparano: Bari diventa meta del lusso

La trasformazione di via Sparano

Il cuore pulsante dello shopping barese, via Sparano, sta per vivere una trasformazione significativa con l’apertura di un nuovo store Saint Laurent. La celebre maison francese occuperà lo spazio lasciato libero dal storico negozio Cima, che per decenni ha dominato l’angolo con via Nicolai dal lontano 1928. La notizia dell’arrivo di Saint Laurent era già circolata al momento della chiusura di Cima, ma ora è diventata una certezza con l’apparizione dei cartelloni della maison, che hanno attirato la curiosità e l’entusiasmo degli avventori.

Un nuovo punto di riferimento per i fashion addicted

L’apertura di Saint Laurent in via Sparano è un evento molto atteso dai fashion addicted di Bari e non solo. Si vocifera che l’inaugurazione possa avvenire già a settembre, regalando alla città una nuova destinazione per gli amanti della moda di lusso. Gli eleganti abiti e accessori della maison francese non sono certamente alla portata di tutti, ma l’arrivo di questo brand di prestigio conferisce a Bari un nuovo status, paragonabile a quello di metropoli della moda come Milano, Roma e Parigi. La presenza di Saint Laurent rappresenta una chicca per gli appassionati di moda che potranno trovare le ultime collezioni direttamente nella loro città.

Impatto sulla città e sul commercio locale

L’apertura di uno store Saint Laurent in via Sparano non solo arricchisce l’offerta commerciale di Bari, ma eleva anche il profilo della città come meta del lusso. Questo sviluppo potrebbe attirare un nuovo tipo di clientela, composta da turisti e acquirenti di alto profilo, incrementando l’economia locale. Il prestigio associato al brand francese contribuirà a trasformare via Sparano in un vero e proprio epicentro dello shopping di alta gamma, similmente a quanto accade nelle grandi città europee. Per i commercianti locali, la presenza di un nome così rinomato rappresenta una sfida e un’opportunità, spingendo il commercio a elevare i propri standard per competere e collaborare con il nuovo arrivato.