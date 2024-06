Bari, auto a forte velocità colpisce violentemente una moto con a bordo due persone, muore sul colpo uomo di 47enne, gravissima la donna

0 Condivisioni acebook Twitter

Stavano viaggiando lungo la SS16, su una moto, quando un’autovettura, sopraggiungendo a elevata velocità, li ha colpiti violentemente alle spalle. Questo tragico evento si è verificato nella notte presso Bari Santo Spirito. L’impatto ha avuto conseguenze catastrofiche per i due motociclisti.

Dettagli del tragico evento

Nel corso dell’incidente, “un uomo di 47 anni è morto sul colpo”, come riferito dalle autorità. La descrizione fornita non lascia dubbi sull’estrema gravità dell’incidente. La forza dell’impatto è stata così intensa che la moto è stata ridotta a un cumulo di rottami. Le immagini che circolano mostrano i resti della moto, che appaiono completamente disintegrati, simbolo della violenta collisione subita.

Conclusione e condizioni della sopravvissuta

La passeggera, una donna la cui identità non è stata rivelata, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. Le sue condizioni rimangono gravissime.