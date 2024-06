Addio al 18enne Filippo Simionato, la mamma al rientro a casa l’ha trovato senza vita sul pavimento

0 Condivisioni acebook Twitter

Il dolore si è abbattuto sulla comunità di Casale sul Sile, una tranquilla cittadina in provincia di Treviso, dove Filippo Simionato, un giovane di soli 18 anni, è stato tragicamente trovato privo di vita nella sua abitazione.

La terribile scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, quando la madre di Filippo, tornando a casa, si è trovata di fronte a una scena straziante: suo figlio esanime sul pavimento della sua camera da letto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma invano

Nel tentativo disperato di salvare il figlio, la madre ha prontamente allertato i soccorsi tramite una chiamata di emergenza. Il personale medico del Suem 118 è intervenuto rapidamente, tentando di rianimare il giovane. Nonostante gli sforzi, i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto, lasciando la madre in uno stato di profondo dolore e disperazione.

Le cause della morte rimangono incerte

Le cause della morte di Filippo rimangono al momento un mistero, rendendo il lutto ancora più difficile da sopportare per la famiglia e per l’intera comunità. Tra le ipotesi in considerazione c’è quella di un possibile uso improprio di farmaci, che Filippo assumeva regolarmente. Tuttavia, non si esclude che possa trattarsi di un malore improvviso. Il corpo di Filippo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove verranno effettuati ulteriori esami per chiarire le circostanze di questa tragedia inaspettata.

Il sindaco di Casale sul Sile ha espresso il profondo dolore che pervade la comunità: “La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi”, sottolineando l’angoscia e lo sgomento generale di fronte a una morte tanto prematura e inspiegabile.