Nel barese rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un garage, si ipotizza un gesto volontario

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo è stato trovato morto nel garage della sua abitazione a Santeramo. Si sospetta un suicidio. Carabinieri e medico legale sono sul posto.

Ritrovamento tragico nel centro storico di Santeramo

Nel cuore del centro storico di Santeramo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel garage della sua abitazione. La scoperta ha gettato un’ombra di tristezza e preoccupazione sulla comunità locale. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un gesto estremo compiuto dall’uomo stesso. I vicini, sconvolti, hanno raccontato di non aver notato nulla di strano nei giorni precedenti e si dicono profondamente colpiti dalla notizia.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Non appena ricevuta la segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo per capire cosa possa averlo spinto a un simile gesto. “Al momento, stiamo valutando tutte le ipotesi, ma quella del suicidio sembra la più probabile”, ha dichiarato un portavoce dei Carabinieri. L’area è stata transennata e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Attesa per il medico legale

Mentre i Carabinieri continuano il loro lavoro, si attende l’arrivo del medico legale per un esame più approfondito sul corpo dell’uomo. Questo passo è fondamentale per confermare le cause della morte e per escludere altre possibilità.