Nel barese, violento frontale tra una moto e un doblo, perde la vita Mario Morgese aveva solo 24 anni

Tragico incidente su viale Italia: muore Mario Morgese

Un incidente fatale su viale Italia

Ieri sera, 12 giugno, un grave incidente stradale su viale Italia ha tragicamente coinvolto il giovane Mario Morgese, di 24 anni. Il ragazzo stava guidando una moto quando si è scontrato violentemente contro una Fiat Doblò. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha lasciato Mario gravemente ferito, portando immediatamente all’intervento dei soccorritori.

Trasferimenti d’urgenza e lotta per la vita

Dopo il violento impatto, Mario Morgese è stato prontamente trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso di Molfetta. Da lì, viste le sue gravi condizioni, è stato trasferito nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, questa mattina è giunta la triste notizia del suo decesso, che ha lasciato sconvolta la comunità locale.

Le condizioni degli altri coinvolti

L’incidente ha coinvolto anche altre due persone, che fortunatamente non sono in pericolo di vita. I dettagli sull’incidente e sulle condizioni degli altri coinvolti sono ancora sotto esame, ma le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento. “È un giorno di grande tristezza per tutti noi”, ha commentato un portavoce dell’ospedale, esprimendo il cordoglio della comunità medica e dei cittadini.