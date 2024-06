Puglia, mistero in una spiaggia, alcuni bagnanti ritrovano il cadavere di un uomo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un anziano muore sulla spiaggia di Ponente a Barletta: possibile malore improvviso

Il ritrovamento sulla spiaggia di Ponente a Barletta

Questa mattina, sulla spiaggia della litoranea di Ponente a Barletta, è stato trovato un anziano in stato di incoscienza. Alcuni bagnanti, notando l’uomo riverso sul bagnasciuga, hanno immediatamente dato l’allarme. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti prontamente i soccorritori del 118, accompagnati dalla Capitaneria di porto. Nonostante la rapidità dell’intervento, il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Le autorità hanno provveduto a delimitare l’area per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare i necessari rilievi del caso.

Le cause del decesso

Non si esclude che l’anziano possa essere stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in riva al mare. Le condizioni di salute precarie o il caldo intenso potrebbero aver giocato un ruolo determinante nella tragica conclusione. Saranno gli esami successivi a chiarire con precisione le cause del decesso. “Un episodio drammatico che ci ricorda l’importanza della prevenzione e della rapidità nei soccorsi”, ha commentato un portavoce della Capitaneria di porto.