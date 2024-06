Antonella Clerici operata d’urgenza: “Doveva essere un semplice controllo e da lì è partito uno tsunami”

0 Condivisioni acebook Twitter

Recentemente, Antonella Clerici ha affrontato un’importante sfida sanitaria che ha condiviso apertamente sui social media.

Da una semplice visita di controllo, la situazione è evoluta rapidamente, culminando in un intervento chirurgico alle ovaie. “Doveva essere un controllo, da lì è partito lo tsunami”, ha rivelato la conduttrice in un post su Instagram, scattato dal suo letto d’ospedale. La sua esperienza mette in risalto l’importanza della prevenzione e della tempestività nell’affrontare i problemi di salute.

Il decorso dell’intervento

L’intervento è stato necessario dopo che una visita programmata ha rivelato complicazioni più gravi. “Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio”, scrive Clerici. Il ricordo di una cisti ovarica da parte del suo ginecologo ha scatenato una serie di eventi rapidi: “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie”. Questo veloce susseguirsi di eventi dimostra quanto sia cruciale seguire le indicazioni mediche e non sottovalutare nessun segnale del proprio corpo.

Rassicurazioni e ringraziamenti

Dopo l’intervento, Antonella Clerici ha tranquillizzato i suoi fan riguardo l’esito positivo dell’operazione. “Tutto è andato bene”, ha comunicato, esprimendo gratitudine verso il team medico che l’ha assistita. Ha fatto particolare menzione al dottor Antonio Tufari e ad Adriana Bonifacino per il loro supporto. Un ringraziamento speciale è andato anche al prof. Enrico Vizza, descritto come un professionista empatico e rassicurante: “Stia tranquilla, al resto ci penso io. Non la dimenticherò”. La Clerici ha dedicato un pensiero di gratitudine all’intero staff ospedaliero prima di iniziare la sua convalescenza.