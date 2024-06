Isola dei famosi, il vincitore Aras Senol dona metà del suo montepremi a Fondazione Giulia Cecchettin

0 Condivisioni acebook Twitter

Aras Senol, conosciuto in Italia soprattutto per il suo ruolo nella soap opera “Terra Amara”, ha recentemente conquistato il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi 2024.

Nonostante non si aspettasse la vittoria, ha saputo guadagnarsi il favore del pubblico con un atteggiamento pacifico e collaborativo, stando alle sue parole in un’intervista con SuperGuidaTv: “Credo di aver vinto questo show grazie al pubblico che mi ha accettato come un fratello e come un figlio, non mi sono mai sentito solo”. Il suo approccio durante il reality show è stato caratterizzato da rispetto e lavoro di squadra, elementi che gli hanno consentito di emergere senza ricorrere a strategie competitive.

Un gesto di solidarietà

Il generoso gesto di Aras Senol di devolvere metà del suo montepremi alla Fondazione Giulia nasce dalla commozione suscitata dalla storia di Giulia Cecchettin, tragicamente vittima di femminicidio. Durante una puntata di “Verissimo”, l’attore ha ascoltato il racconto di Gino Cecchettin, padre di Giulia, che ha istituito la fondazione per combattere il femminicidio e sostenere le donne in situazioni di rischio. “Ho ascoltato la sua storia e mi ha molto colpito. Anche nel mio Paese in un anno sono state uccise più di 300 donne a causa della violenza di un uomo. Nel 2024 non riesco a capire perché siamo ancora a questo punto”, ha spiegato Aras, sottolineando l’importanza di non dimenticare le vittime e di continuare a lottare contro questa piaga sociale.

Progetti e speranze future

Oltre alla sua vittoria e al nobile gesto di solidarietà, Aras Senol guarda al futuro con ottimismo e ambizione. Esprime il desiderio di migliorare il suo italiano per poter recitare in produzioni televisive e cinematografiche italiane, un sogno che spera di realizzare presto. Inoltre, l’attore ha rivelato di avere progetti matrimoniali con la fidanzata Eylul, anche se la decisione sul luogo in cui vivranno rimane ancora aperta.