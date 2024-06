Insegnante muore subito dopo essersi tuffata a mare, è stata trascinata dalla corrente contro gli scogli

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 62 anni è deceduta a Torre Flavia, a Ladispoli, dopo essere stata trascinata dalla corrente sugli scogli.

Tragico incidente a Torre Flavia: insegnante muore in mare

Una tragedia si è consumata oggi pomeriggio a Torre Flavia, Ladispoli, dove una donna di 62 anni è morta mentre faceva il bagno in mare. La vittima, un’insegnante di cui non è stata resa nota l’identità, si trovava in acqua con un’amica quando è stata trascinata dalla forte corrente sugli scogli. L’impatto le ha causato una ferita fatale alla testa. Nonostante la presenza dell’amica, anch’essa insegnante e rimasta ferita ma non in pericolo di vita, per la donna non c’è stato nulla da fare. La forte corrente è stata la causa principale del tragico incidente.

Intervento delle forze dell’ordine e soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco della squadra 26a di Cerveteri. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, la donna era già deceduta e il suo corpo giaceva tra gli scogli. Gli agenti Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti sono stati i primi a rispondere alle grida di aiuto e hanno immediatamente attivato i soccorsi. La situazione è stata subito identificata come un incidente, sebbene ulteriori accertamenti siano ancora in corso. Si sta decidendo se procedere con un’autopsia, anche se non ci sono dubbi sulla dinamica dell’evento.

Ricostruzione dei fatti e riflessioni sulla sicurezza in mare

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava facendo il bagno con un’amica quando la corrente ha iniziato a intensificarsi. Entrambe non si sono rese conto del cambiamento delle condizioni del mare fino a quando non era troppo tardi. La vittima, non sapendo nuotare, non è riuscita a contrastare la corrente, che l’ha trascinata violentemente sugli scogli. Anche per una persona in grado di nuotare sarebbe stato difficile resistere a una corrente così forte. Questo tragico incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di essere consapevoli delle condizioni del mare e di rispettare le misure di sicurezza durante il bagno.