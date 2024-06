Bari, in moto con l’amico, impatta contro un’auto e viene sbalzo sull’asfalto, muore il 24enne Mario Morgese

0 Condivisioni acebook Twitter

Mario Morgese, un ragazzo di 24 anni, ha perso tragicamente la vita in un grave incidente stradale a Terlizzi.

Il tragico evento è avvenuto ieri sera, quando Mario, passeggero su una moto, è stato sbalzato a seguito di uno scontro con un’auto. Ricoverato d’urgenza al Policlinico di Bari, non è sopravvissuto alle ferite riportate. L’incidente ha lasciato anche gli altri conducenti coinvolti con ferite. La comunità locale è profondamente colpita da questa perdita, e le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La comunità in lutto

Il presidente del Consiglio Comunale di Terlizzi, Giampaolo Sigrisi, ha espresso il suo dolore e quello della comunità sulla sua pagina Facebook: “Non vorremmo mai apprendere notizie come queste – La nostra Comunità perde una giovane vita, quella di Mario. Un ragazzo di 24 anni. Preghiamo per te, ragazzo”. Queste parole rispecchiano il sentimento di un’intera città in lutto per la prematura scomparsa di una giovane vita.

Reazioni e condoglianze

Il dolore e la disperazione si riflettono nei numerosi commenti lasciati dai cittadini sui social network. Una persona ha scritto: “Questa notte ero in servizio al Policlinico ho vissuto uno dei tanti momenti brutti”, mentre un’altra aggiunge: “Si muore troppo per incidenti, ma dispiace, sono molto vicina alla famiglia”. Un ulteriore commento sottolinea la crudeltà della situazione: “Troppo spietata la vita con questo ragazzo, ciao Mario”.