Frecciarossa travolge e uccide madre e figlia, le due vittime non sono state ancora riconosciute

Tragedia alla stazione ferroviaria di Montesilvano: madre e figlia travolte e uccise da un treno

Terribile incidente ferroviario a Montesilvano: due vittime

Un tragico incidente si è verificato ieri sera alla stazione ferroviaria di Montesilvano, in provincia di Pescara, dove due persone sono state travolte e uccise da un treno in transito. Le vittime, i cui corpi sono stati dilaniati e resi irriconoscibili dal convoglio, sembrerebbero essere madre e figlia secondo le prime testimonianze raccolte sul posto. Tuttavia, le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente la loro identità. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30, e le circostanze che hanno portato alla tragedia sono ancora oggetto di indagine.

Intervento delle autorità e soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente diverse ambulanze del 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per fare luce su quanto accaduto. Due ragazzi, visibilmente sconvolti e in lacrime, hanno raccontato di aver visto la donna e la bambina camminare sulla banchina prima di sparire improvvisamente. “Camminavano sulla banchina quando improvvisamente non le abbiamo più viste”, hanno dichiarato i testimoni. In quel momento stava passando un treno Frecciarossa diretto a Milano, che non ha potuto evitare l’impatto.

Accertamenti in corso e impatto sulla comunità

I corpi delle due vittime sono rimasti sui binari per diverse ore in attesa degli accertamenti tecnici degli investigatori, giunti immediatamente sul posto dopo la chiamata di allarme al 112. La comunità di Montesilvano è rimasta sconvolta dall’accaduto, e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini in corso per comprendere le cause di questa tragica fatalità. Le autorità stanno lavorando per ricostruire esattamente cosa sia successo e per fornire risposte ai familiari delle vittime e alla comunità locale, che piange la perdita di due vite in circostanze così drammatiche.