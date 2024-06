Bari, delirio in tangenziale, tamponamento a catena all’altezza di Picone e lunghe code, quattro i feriti, carabiniere trasportato al Policlinico

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tamponamento a catena sulla tangenziale di Bari provoca lunghe code e il ricovero di un carabiniere al Policlinico.

Tamponamento sulla SS16: caos a Bari Picone

Un grave incidente stradale ha causato disagi sulla tangenziale di Bari all’altezza di Bari Picone. Il tamponamento a catena, avvenuto in direzione nord sulla SS16, ha coinvolto più veicoli, inclusa un’auto dei Carabinieri. L’incidente ha creato lunghe code e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e prestare soccorso ai feriti. La tangenziale, già soggetta a traffico intenso, ha visto un notevole peggioramento della situazione, con gli automobilisti bloccati per diverso tempo.

Feriti nell’incidente: coinvolti anche i Carabinieri

Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui due carabinieri. Uno dei militari ha riportato ferite più serie ed è stato ricoverato al Policlinico di Bari. Gli altri tre feriti hanno ricevuto cure sul posto e successivamente sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le condizioni dei feriti non destano particolare preoccupazione, ma l’evento ha messo in luce la pericolosità del tratto stradale, spesso teatro di incidenti a causa dell’alta densità di traffico.