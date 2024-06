Bari, il nuovo allenatore sarà Moreno Longo, firmerà lunedì contratto biennale

0 Condivisioni acebook Twitter

Il Bari è pronto a svelare il nuovo allenatore per la stagione 2024/2025 con Giuseppe Magalini e Moreno Longo alla guida.

Il nuovo corso del Bari: Moreno Longo in panchina

Il Bari è sul punto di annunciare il nuovo allenatore per la stagione calcistica 2024/2025. Dopo l’addio di Federico Giampaolo e del direttore sportivo Ciro Polito, il club pugliese ha deciso di ripartire con una nuova dirigenza tecnica. In cabina di regia ci sarà Giuseppe Magalini, mentre il nuovo allenatore sarà Moreno Longo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il via libera per Longo, ex tecnico di Como, Torino e Frosinone, è imminente. Questa scelta rappresenta un passo importante per il Bari, che punta a riorganizzare la squadra e prepararsi al meglio per il prossimo torneo.

Il percorso verso la scelta di Moreno Longo

Il processo di selezione del nuovo allenatore del Bari non è stato semplice. Dopo l’addio di Giampaolo e Polito, il club ha valutato diverse opzioni per la guida tecnica della squadra. Tra i candidati iniziali c’erano nomi di spicco come Inzaghi e D’Aversa. Tuttavia, Inzaghi ha scelto di accettare l’offerta del Pisa, mentre D’Aversa ha deciso di mantenere l’impegno preso con il Cesena. Di fronte a queste scelte, la dirigenza del Bari ha individuato in Moreno Longo la figura ideale per guidare la squadra. Longo porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in club importanti e ha dimostrato di saper gestire squadre con ambizioni significative.

Le aspettative per la nuova stagione

Con Giuseppe Magalini nel ruolo di direttore sportivo e Moreno Longo come allenatore, il Bari si prepara a una stagione che si preannuncia ricca di sfide. L’obiettivo principale sarà quello di costruire una squadra competitiva e capace di lottare ai vertici del campionato. La scelta di Longo indica la volontà del club di puntare su una guida esperta e capace di portare nuova energia e determinazione. I tifosi del Bari attendono con impazienza l’ufficializzazione e sono pronti a sostenere la squadra in questo nuovo capitolo della sua storia. Con nuove certezze alla guida, il Bari spera di poter vivere una stagione di successi e soddisfazioni.