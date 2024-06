Puglia, agguato nel tardo pomeriggio, diversi colpi esplosi contro un uomo

0 Condivisioni acebook Twitter

Conflitto a fuoco nel rione Tramontone a Taranto: un uomo scampa miracolosamente ai colpi.

Sparatoria nel cuore di Taranto

Nel tardo pomeriggio di oggi, Taranto è stata teatro di un violento conflitto a fuoco. L’incidente è avvenuto nel popoloso rione Tramontone, precisamente in via Mediterraneo davanti a una stazione di servizio. Erano da poco trascorse le 18 quando, secondo le prime ricostruzioni, la tranquillità del quartiere è stata interrotta dai colpi di arma da fuoco. Le persone presenti nella zona hanno vissuto momenti di paura e tensione, cercando riparo durante la sparatoria. Questo evento riporta l’attenzione su problemi di sicurezza che affliggono alcune aree della città.

Indagini in corso: alla ricerca della verità

Le indagini sono ora nelle mani della Squadra Mobile, sotto la direzione del vice questore Luigi Vessio e la coordinazione del pubblico ministero Salvatore Colella. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire esattamente cosa sia accaduto e identificare i responsabili. Secondo le prime indiscrezioni, i colpi sarebbero stati esplosi da diverse armi, il che suggerisce la presenza di più aggressori. Gli autori della sparatoria si trovavano probabilmente a bordo di uno o forse due scooter, da cui avrebbero aperto il fuoco verso un uomo, che fortunatamente non è stato colpito. Questo aspetto dell’indagine è cruciale per comprendere la dinamica dell’attacco e individuare i colpevoli.

Una città sotto shock

La notizia della sparatoria ha scosso profondamente la comunità di Taranto. Gli abitanti del rione Tramontone sono ancora sotto shock per quanto accaduto. Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza e la presenza di forze dell’ordine nella zona per prevenire ulteriori episodi di violenza. Nel frattempo, il vice questore Luigi Vessio ha rassicurato i cittadini, promettendo un rapido avanzamento delle indagini e chiedendo la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili. La speranza è che l’arresto dei responsabili possa riportare serenità e sicurezza nella comunità tarantina.