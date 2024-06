Addio al manager 38enne Matteo Astrologo, muore tra le braccia della compagna dopo una febbre improvvisa

0 Condivisioni acebook Twitter

In una tranquilla domenica notturna, il manager Matteo Astrologo, noto affettuosamente come “Astro”, è tragicamente scomparso a soli 38 anni.

Matteo, originario di Migliarino, Ferrara, ha iniziato a manifestare segni di una febbre insolita, che rapidamente si è trasformata in un grave malore. Nonostante gli sforzi dei soccorritori del 118, Matteo è deceduto quella stessa notte, lasciando la comunità di Migliarino in uno stato di profondo shock. Matteo lavorava per la Romagna Giochi, dove aveva lasciato un segno significativo.

Momenti finali tra le braccia dell’amore

Il tragico evento si è svolto sotto gli occhi della sua moglie, Marta, con la quale Matteo stava trascorrendo il pomeriggio nella loro abitazione di Migliaro. Dopo i primi sintomi di malessere, nessuno avrebbe potuto immaginare la gravità della situazione. “Matteo è morto in pratica tra le braccia della compagna Marta,” una scena straziante che ha segnato un momento di dolore immenso per la famiglia, specialmente per la loro giovane figlia Celeste, che a soli 4 anni si trova ora senza suo padre.

Commiato e memoria

Il decesso di Matteo ha suscitato un’ondata di cordoglio nella comunità, come espresso nel commovente messaggio del necrologio: “ASTRO ci ha lasciato troppo presto il suo amore dato nella vita terrena all’ età di 38 anni Affranti dal dolore Marta con la piccola Celeste, mamma Sandra, papà Marco con Elena, i suoceri, la cognata, tutti i parenti, amici e tutti coloro, che l’ hanno conosciuto ed amato.” La cerimonia funebre si è tenuta ieri, 14 giugno nella Chiesa di Migliarino e ha visto un grande afflusso di persone che hanno voluto rendere un ultimo saluto a Matteo. Invece di fiori, la famiglia ha richiesto donazioni per opere di bene, per continuare a diffondere l’amore e la generosità che Matteo ha sempre mostrato durante la sua vita.