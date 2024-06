Giorgio Panariello a Sanremo con Carlo Conti: “Lo faccio perché è un mio amico, andrò a dargli una mano”

0 Condivisioni acebook Twitter

Giorgio Panariello ha confermato la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, esprimendo il suo desiderio di supportare l’amico Carlo Conti in quello che è l’appuntamento televisivo più seguito in Italia.

Durante una conferenza con la stampa internazionale, dopo un’udienza con Papa Francesco nella Sala Clementina, Panariello ha discusso del suo coinvolgimento nel festival, sottolineando la sua intenzione di non lasciare solo Conti.

Un ruolo inaspettato e desiderato

Nonostante la squadra del festival non sia ancora stata definita, Panariello ha sorpreso tutti dichiarando: “Un salto lo dovrò certamente e a questo ragazzo dovrò certamente dargli una mano, un sostegno”. Inoltre, ha espresso il suo desiderio di ricoprire un ruolo piuttosto insolito, quello della valletta. “A me piacerebbe fare la valletta, lo spero,” ha detto Panariello, evidenziando un approccio giocoso e leggero al suo impegno a Sanremo.

Un’udienza papale che lascia il segno

L’artista ha anche condiviso le impressioni sull’udienza con Papa Francesco, durante la quale il Pontefice ha parlato dell’importanza dell’umorismo e della comicità, sottolineando che la satira può essere esercitata anche su temi religiosi senza mancare di rispetto. “Francesco ci ha affidato parole che toccano nel profondo perché la nostra missione nel mondo è fare ridere ed è la verità. È stata per me una esperienza meravigliosa, bellissima,” ha condiviso Panariello. Infine, non ha mancato di scherzare sulla possibilità di invitare il Papa a Sanremo.