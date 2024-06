Volo Bergamo Palma in overbooking, volontario accetta dalla compagnia 250 euro e un volo gratuito e scende tra gli applausi degli altri passeggeri

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un recente volo Ryanair da Bergamo a Palma di Maiorca, è emerso un problema di overbooking

L’aereo, inizialmente previsto per 197 passeggeri, è stato sostituito all’ultimo momento con uno più piccolo da 189 posti, causando un eccesso di prenotazioni. La situazione ha portato la compagnia a fare un annuncio inaspettato ai passeggeri: chi si fosse offerto volontario per rinunciare al suo posto avrebbe ricevuto 250 euro e un biglietto gratuito per un volo successivo.

Un passeggero accetta l’offerta

Il dilemma è stato risolto quando un giovane passeggero, zaino in spalla e somigliante al comico Alessandro Siani, ha accettato l’offerta. La sua decisione è stata accolta con applausi e incoraggiamenti da parte degli altri viaggiatori, sollevati dalla prospettiva di poter proseguire il viaggio senza ulteriori ritardi. Il momento è stato immortalato in un video che ha rapidamente guadagnato popolarità su TikTok, diventando virale.

Ryanair spiega la situazione

Nonostante l’uso del termine “overbooking”, Ryanair ha precisato che il problema era dovuto al cambio di aeromobile per motivi operativi, non a una vendita eccessiva di biglietti. I passeggeri in eccesso sono stati prontamente riallocati su altri voli per Palma di Maiorca, previsti per lo stesso giorno o il giorno successivo. La compagnia ha espresso scuse formali per l’inconveniente causato e ha assicurato che tali situazioni sono gestite nel rispetto della normativa europea, che prevede compensazioni per i passeggeri che accettano di rinunciare volontariamente al loro posto.