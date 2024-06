Puglia, ragazzo di 22 anni si toglie la vita dopo essere stato denunciato per aver rivolto un corteggiamento insistente ad un ragazzo di giovane di lui

4 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 22 anni originario di Calimera, nel leccese, ha compiuto un gesto estremo togliendosi la vita nella sua abitazione.

Questo tragico evento è stato preceduto da un’intensa fase di corteggiamento che il giovane aveva rivolto a un ragazzo poco più giovane di lui, manifestando i suoi sentimenti attraverso numerosi messaggi. Questo comportamento ha suscitato le preoccupazioni dei genitori del ragazzo corteggiato, che hanno deciso di sporgere denuncia per atti persecutori.

La denuncia e le sue conseguenze

La denuncia per atti persecutori è stata probabilmente aggravata dalla percezione negativa nei confronti delle avances di un uomo verso un altro ragazzo, un elemento che potrebbe aver contribuito a un sentimento di isolamento nel giovane di Calimera. Nonostante le sue azioni non avessero portato a conseguenze legali immediate, l’accusa e la possibile reazione sociale hanno esacerbato la sua sofferenza.

L’addio di un giovane tormentato

Prima di compiere il gesto fatale, il giovane ha lasciato un biglietto di scuse indirizzato al ragazzo di cui si era invaghito, esprimendo rimorso per il dolore involontariamente causato.